ليفانتي يخسر ورقة الاستئناف الأخيرة ضد برشلونة

أصدرت لجنة الاستئناف في الاتحاد الإسباني لكرة القدم قرارها النهائي في الطعن المقدم من نادي ليفانتي ضد برشلونة لمشاركة اللاعب شاومي في ذهاب دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا رغم إيقافه.

وأعلنت لجنة الاستئناف في قرارها أن الطعن تم رفضه، وجاء رد اللجنة أنه من بين أسباب الرفض أن الحالات المشابهة التي استشهد بها ليفانتي ليست مشابهة لحالة اللاعب، كما أن الطعن قدم بعد 48 ساعة من الموعد النهائي.

وتأهل برشلونة، لربع نهائي البطولة، بعد الفوز على ليفانتي 3-0 إيابا، والخسارة ذهابا 1-2.

وكان ليفانتي تقدم بشكوى ضد برشلونة بسبب إشراك المدافع خوان شاومي في ذهاب دور الـ16 للبطولة رغم أنه كان من المفترض أن يقضي عقوبة إيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء خلال مشاركته مع الرديف.

El #LevanteUD presentará recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo del Consejo Superior de Deportes tras la resolución del Comité de Apelación de la @rfef que confirma el archivo de la reclamación por alineación indebida del @FCBarcelona_es en los octavos de #CopadelRey. — Levante UD 🐸 (@LevanteUD) ٢١ يناير ٢٠١٩

وأعلن ليفانتي فور صدور القرار عبر حسابه على "تويتر" عن تقديم شكواه للمحكمة الرياضية العليا، بعد دقائق من قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد الإسباني، كمحاولة أخيرة.

المصدر: وكالات