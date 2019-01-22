قاهر فيدرر يواصل تألقه ويصل إلى قبل نهائي أستراليا المفتوحة

تابع الشاب ستيفانوس تيتيباس مشواره المذهل في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس ببلوغه دور نصف النهائي عقب تخطيه الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت بثلاث مجموعات لواحدة.

وبات اللاعب صاحب الـ20 عاما أول يوناني يبلغ الدور قبل النهائي في إحدى البطولات الأربع الكبرى.

وحافظ تيتيباس على هدوئه في الشوط الفاصل في المجموعة الرابعة وأنهى اللقاء بإرسالين قويين ليحسم المباراة بواقع7-5 و4-6 و6-4 و7-6.

وبعد الفوز على السويسري روجر فيدرر في كبرى مفاجآت البطولة استطاع المصنف الـ14 صناعة التاريخ لليونان عندما سيواجه الإسباني رفائيل نادال أو الأمريكي فرنسيس تيافو من أجل حجز مقعد في المباراة النهائية.

وأصبح تيتيباس أصغر متأهل إلى الدور قبل النهائي في ملبورن بارك منذ الأمريكي آندي روديك بعمر 20 عاما أيضا عام 2003.

المصدر: رويترز