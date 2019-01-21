مورينيو يشيد باستعدادات قطر لاستضافة مونديال 2022

أشاد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، باستعدادات دولة قطر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وذلك على هامش زيارة قام بها مؤخرا إلى الدوحة.

وعبر مورينيو في حوار حصري له مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن إعجابه بمستوى تنظيم البطولة، قائلا: "أرى بأن التحضيرات رائعة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. وبصفتي مدربا لكرة القدم، راودتني بعض التساؤلات حول استعدادات الاستضافة هنا، إلا أنه من المذهل أن أرى ما استطاعت قطر إنجازه حتى الآن في رحلتها نحو تنظيم المونديال".

وأعرب مورينيو "السبيشال وان" عن اعتقاده بأن: "بطولة قطر 2022 ستكون المرة الأولى التي سيتاح فيها أمام المنتخبات المشاركة فرصة اختيار مكان إقامتها ومواقع تدريبها. علاوة على ذلك، تتمتع قطر خلال شهري نوفمبر وديسمبر بجو معتدل، لذا أعتقد بأن البطولة هنا ستكون استثنائية. وعلى الصعيد الشخصي، أتمنى أن تلعب المنتخبات المشاركة في بطولة قطر 2022 بمستوى ومهارة كروية عالية تليق بتحضيرات قطر لاستضافة هذا الحدث العالمي الهام".

وأضاف البرتغالي: "قبيل إنهاء زيارتي لجناح الإرث في مقر اللجنة العليا، سعدت بمشاهدة فيديو قصير يلخص رحلة قطر في التحضير لتقديم ملف الاستضافة. وقد أدركت حينها مدى تميز البطولة هنا عن غيرها خاصة فيما يتعلق بالطبيعة متقاربة المسافات، والموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي تتميز به دولة قطر، إذ سيتمكن ملايين المشجعين حول العالم من مشاهدة مباريات البطولة في أوقات بث مناسبة لهم. كما يسهل موقع قطر حركة الطيران الجوي من كافة دول العالم إليها".

المصدر: "sc.qa/ar"