شاهد.. كرة تحرج حكما لجأ لتقنية الإعادة (VAR) لمدة 8 دقائق

أثارت حالة تحكيمية جدلا كبيرا في المباراة التي جمعت بين فريق غوادالاخارا وضيفه تولوكا (1-0)، وذلك ضمن الجولة الثالثة من الدوري المكسيكي لكرة القدم.

تقدم فريق غوادالاخارا بهدف سجله لاعبه آلان بوليدو، في الدقيقة 56 من زمن اللقاء.

وشهدت نهاية المباراة حالة "دراماتيكية" عندما سدد أحد لاعبي تولوكا كرة تدحرجت على خط مرمى الحارس "تشافيز" راؤول جودينهو.

ولجأ حكم المباراة إلى تقنية الإعادة التلفزيونية (VAR) لتحديد ما إذا قطعت الكرة بكامل محيطها خط المرمى أم لا، واحتاج إلى 8 دقائق كاملة، لكي يتخذ قرارا بحرمان الضيوف من هدف التعادل.

Wow. Goal or no goal? You make the call.



They decided no goal. After 8 minutes of VAR.

Chivas v Toluca pic.twitter.com/S0M7apjtNT — Web 🕸 Tilton (@webtilton) 21 января 2019 г.

وحقق غوادالاخارا بذلك انتصاره الثالث على التوالي، ويتربع بالتالي على عرش صدارة الدوري المكسيكي، بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.

بينما تجرع تولوكا مرارة الهزيمة الأولى في الموسم الجديد للدوري، مقابل انتصارين.

المصدر: "eurosport.ru"