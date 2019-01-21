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العملاق دجوكوفيتش يتفادى مفاجآت الروسي مدفيديف (فيديو)

الرياضة

العملاق دجوكوفيتش يتفادى مفاجآت الروسي مدفيديف (فيديو)
Reuters
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وضع النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش حدا لمغامرات الروسي المتألق دانييل مدفيديف في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى للتنس، البالغة جوائزها أكثر من 22 مليون دولار.

وتمكن العملاق دجوكوفيتش، المصنف أولا، من الفوز على دانييل مدفيديف، المصنف 16 عالميا، بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-4) و(6-7) و(6-2) و(6-3)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الاثنين، في الدور الرابع من البطولة.

وضرب دجوكوفيتش موعدا، في الدور ربع النهائي، مع الياباني كي نيشيكوري، المصنف ثامنا، الذي تغلب بدوره على الإسباني بابلو كارينو بوستا، المصنف 23، بثلاث مجموعات مقابل اثنتين، بواقع: (6-7) و(4-6) و(7-6) و(6-4) و(7-6).

المصدر: "sportbox.ru"

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