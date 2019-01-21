العملاق دجوكوفيتش يتفادى مفاجآت الروسي مدفيديف (فيديو)
وضع النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش حدا لمغامرات الروسي المتألق دانييل مدفيديف في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى للتنس، البالغة جوائزها أكثر من 22 مليون دولار.
وتمكن العملاق دجوكوفيتش، المصنف أولا، من الفوز على دانييل مدفيديف، المصنف 16 عالميا، بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-4) و(6-7) و(6-2) و(6-3)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الاثنين، في الدور الرابع من البطولة.
Djokovic: 2️⃣— #AusOpen (@AustralianOpen) 21 января 2019 г.
Medvedev: 1️⃣
World No.1 @DjokerNole edges ahead of Daniil Medvedev, securing the third set 6-2.#AusOpenpic.twitter.com/uAUkgD1IYb
Medvedev gets Djokovic with a barrage of fiery forehands 🔥#AusOpen | @Channel9pic.twitter.com/4JdWxXqRmb— #AusOpen (@AustralianOpen) 21 января 2019 г.
What a battle.@DjokerNole is made to work, but he's always up for the fight. #AusOpenpic.twitter.com/nnDDG8DbGU— #AusOpen (@AustralianOpen) 21 января 2019 г.
وضرب دجوكوفيتش موعدا، في الدور ربع النهائي، مع الياباني كي نيشيكوري، المصنف ثامنا، الذي تغلب بدوره على الإسباني بابلو كارينو بوستا، المصنف 23، بثلاث مجموعات مقابل اثنتين، بواقع: (6-7) و(4-6) و(7-6) و(6-4) و(7-6).
21 января 2019 г.
Simply...unbelievable.— #AusOpen (@AustralianOpen) 21 января 2019 г.
From 0-2 sets down, an exhausted @keinishikori fights back to def. Carreño Busta 6-7(8) 4-6 7-6(4) 6-4 7-6(8) in 5 hours and 5 minutes.#AusOpenpic.twitter.com/3WUAq1Japx
المصدر: "sportbox.ru"