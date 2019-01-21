ليون يستعيد المركز الثالث في الدوري الفرنسي

أوقف ليون انتفاضة مضيفه وجاره سانت إتيان وحسم الدربي في صالحه مستعيدا المركز الثالث بالفوز عليه 2-1 الأحد، في ختام المرحلة الـ21 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتقدم سانت إتيان في الشوط الأول بهدف مهاجمه الجزائري الأصل رومان حمومة عند الدقيقة 21.

وتحصل ليون على ركلة جزاء في الشوط الثاني نفذها بنجاح قائد الفريق الجزائري الأصل نبيل فقير ليدرك التعادل، قبل أن يخطف موسى ديمبيلي هدف الفوز لليون في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

Antho Lopes est votre homme du match ! #ASSEOL 🔴🔵 pic.twitter.com/6MOj44ozFH — Olympique Lyonnais (@OL) ٢٠ يناير ٢٠١٩

وجاء الدربي في وقت يمر به الفريقان بفترتين متناقضتين، فسانت إتيان فاز في مبارياته الثلاث الأخيرة منتزعا المركز الثالث من جاره الذي عانى الأمرين بسقوطه في فخ التعادل في آخر 3 مباريات.

واستعاد ليون المركز الثالث بعدما رفع رصيده إلى 37 نقطة، فيما تراجع سانت إتيان إلى المركز الرابع بعدما تجمد رصيده عند 36 نقطة.

المصدر: أ ف ب