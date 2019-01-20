الدوري الفرنسي.. مارسيليا يتجاوز كان في مباراة "البطاقات الملونة"

فاز مارسيليا على مضيفه كان بنتيجة 1-0، في إطار الجولة الحادية والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم (الليغ 1).

سجل هدف اللقاء الوحيد لاعب الوسط مورجان سانسون في (د.47).

وشهدت المباراة ندية كبيرة من الفريقين وبعضا من العنف، ما اضطر حكم اللقاء إلى إشهار البطاقة الصفراء في سبع مناسبات، إلى جانب طرد فريدريك جيلبرت، مدافع كان في (د.51) بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وبهذا الفوز، رفع مارسيليا رصيده إلى 31 نقطة في المركز السابع، فيما توقف رصيد كان عند 18 نقطة في المركز السادس عشر.

في نفس الجولة، فاز أنجيه على ضيفه نانت 1-0، وبوردو على ديغون 1-0.

المصدر: وكالات