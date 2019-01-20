أتالانتا يكتسح فروزينوني بخماسية في "الكالتشيو"

حقق أتالانتا برغامو فوزا عريضا على مضيفه فروزينوني 5-0 اليوم الأحد بينها سوبر هاتريك لمهاجمه الكولومبي دوفان زاباتا، في المرحلة العشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وسجل زاباتا رباعيته في (د.44 و47 و64 و73) بعدما افتتح جانلوكا مانشيني التسجيل في (د.11).

ورفع زاباتا رصيده إلى 14 هدفا على لائحة الهدافين، ولحق بمهاجم يوفنتوس الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الصدارة.

وبهذا الفوز الكبير، صعد أتالانتا إلى المركز السادس مؤقتا برصيد 31 نقطة بفارق الأهداف أمام ميلان، الذي يحل ضيفا على جنوى الاثنين في ختام المرحلة، فيما تجمد رصيد فروزينوني عند 10 نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وشهدت الجولة ذاتها، تعادل كل من فيورنتينا مع سامبدوريا 3-3، وسبال مع بولونيا 1-1، وكالياري مع إمبولي 2-2.

المصدر: وكالات