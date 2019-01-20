مانشستر سيتي يواصل مطاردة ليفربول بثلاثية في شباك هدرسفيلد

واصل مانشستر سيتي مطاردة ليفربول في سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي بعدما حقق انتصاره الرابع على التوالي إثر فوزه 3-0 على مضيفه هدرسفيلد تاون في المرحلة الـ23 للبطولة.

وافتتح البرازيلي دانييلو التسجيل لمانشستر سيتي في (د.18)، وأضاف زميلاه رحيم ستيرلينغ، وليروي ساني الهدفين الثاني والثالث في (د.54 و56).

وبهذا الفوز العريض ارتفع رصيد مانشستر سيتي حامل اللقب إلى 56 نقطة في المركز الثاني، مقلصا الفارق الذي يفصله عن ليفربول، المتصدر، إلى 4 نقاط فقط، فيما ظل رصيد هدرسفيلد، الذي بقي عاجزا عن تحقيق أي انتصار بالبطولة منذ شهرين تقريبا، متوقفا عند 11 نقطة في قاع الترتيب، بفارق عشر نقاط خلف مراكز الأمان.

المصدر: وكالات