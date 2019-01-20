الروسية بافليوتشينكوفا تبلغ ربع نهائي أستراليا المفتوحة

تأهلت الروسية أناستاسيا بافليوتشينكوفا إلى ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بفوزها على الأمريكية سلوان ستيفينز بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، اليوم الأحد.

وحسمت بافليوتشينكوفا نتيجة المباراة لصالحها بمجموعتين لواحدة، بواقع: 6-7 و6-3 و6-3، خلال ساعتين و32 دقيقة.

.@NastiaPav, take a bow.



The world No.44 hits 46 winners to upset Sloane Stephens 6-7(3) 6-3 6-3 to advance to the #AusOpen quarterfinals for the second time. pic.twitter.com/RWvHkLtFtr — #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2019

وستواجه بافليوتشينكوفا في الدور القادم، الأمريكية دنييلا كولينز الفائزة بدورها على الألمانية أنجيليك كيربر بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-0 و6-2.

Giant Slayer 🙌



Having never won a match at a Grand Slam, Danielle Collins knocks out 2016 champion and 2nd seed Angelique Kerber 6-0 6-2 to reach the #AusOpen quarterfinals. pic.twitter.com/BScBVtz66j — #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2019

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المصدر: rsport.ria.ru