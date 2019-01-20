الروسية بافليوتشينكوفا تبلغ ربع نهائي أستراليا المفتوحة
تأهلت الروسية أناستاسيا بافليوتشينكوفا إلى ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بفوزها على الأمريكية سلوان ستيفينز بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، اليوم الأحد.
وحسمت بافليوتشينكوفا نتيجة المباراة لصالحها بمجموعتين لواحدة، بواقع: 6-7 و6-3 و6-3، خلال ساعتين و32 دقيقة.
.@NastiaPav, take a bow.— #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2019
The world No.44 hits 46 winners to upset Sloane Stephens 6-7(3) 6-3 6-3 to advance to the #AusOpen quarterfinals for the second time. pic.twitter.com/RWvHkLtFtr
وستواجه بافليوتشينكوفا في الدور القادم، الأمريكية دنييلا كولينز الفائزة بدورها على الألمانية أنجيليك كيربر بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-0 و6-2.
Giant Slayer 🙌— #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2019
Having never won a match at a Grand Slam, Danielle Collins knocks out 2016 champion and 2nd seed Angelique Kerber 6-0 6-2 to reach the #AusOpen quarterfinals. pic.twitter.com/BScBVtz66j
المصدر: rsport.ria.ru