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الروسية بافليوتشينكوفا تبلغ ربع نهائي أستراليا المفتوحة

الرياضة

الروسية بافليوتشينكوفا تبلغ ربع نهائي أستراليا المفتوحة
Reuters Edgar Su
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تأهلت الروسية أناستاسيا بافليوتشينكوفا إلى ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بفوزها على الأمريكية سلوان ستيفينز بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، اليوم الأحد.

وحسمت بافليوتشينكوفا نتيجة المباراة لصالحها بمجموعتين لواحدة، بواقع: 6-7 و6-3 و6-3، خلال ساعتين و32 دقيقة.

وستواجه بافليوتشينكوفا في الدور القادم، الأمريكية دنييلا كولينز الفائزة بدورها على الألمانية أنجيليك كيربر بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-0 و6-2.

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المصدر: rsport.ria.ru

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