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الصين تقلب الطاولة على تايلاند وتحصد بطاقة العبور لربع نهائي كأس آسيا

الرياضة

الصين تقلب الطاولة على تايلاند وتحصد بطاقة العبور لربع نهائي كأس آسيا
Reuters Satish Kumar Subramani
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قلب المنتخب الصيني تأخره بهدف أمام نظيره التايلاندي، إلى فوز 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن دور الـ16 من بطولة كأس أمم آسيا 2019 لكرة القدم.

افتتح المنتخب التايلاندي باب التسجيل عن طريق سوباشاي جايديد في الدقيقة 31، فيما سجل هدفي الصين كل من زهي شياو، وغاو لين، في الدقيقتين 67 و71 من ركلة جزاء.

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وبهذا الفوز، يتأهل المنتخب الصيني إلى دور الثمانية، حيث سيلاقي الفائز من المباراة المرتقبة بين إيران وسلطنة عمان.

المصدر: RT

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