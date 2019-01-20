رقم قياسي آسيوي بانتظار المهاجم القطري المعز

تنتظر المهاجم القطري المعز علي فرصة تحقيق رقم قياسي في بطولة الأمم الآسيوية المقامة حاليا في الإمارات بعد الأداء اللافت الذي قدمه خلال الدور التمهيدي للبطولة.

وبات المعز على بعد هدف واحد من التساوي مع الرقم القياسي المسجل في بطولة واحدة، والذي يحمله المهاجم الإيراني علي دائي، الذي سجل 8 أهداف خلال كأس آسيا 1996 في الإمارات.

وسجل اللاعب البالغ 23 عاما، 7 أهداف في نهائيات كأس آسيا 2019، هدفا في مرمى لبنان التي شهدت فوز قطر 2-0، ثم سجل هدفي الفريق عندما تغلب على السعودية 2-0 في الجولة الثالثة ورباعية في مرمى كوريا الشمالية، ليقود المنتخب القطري لتصدر المجموعة الخامسة خلال دور المجموعات.

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المعز علي (7) على بعد هدف واحد من معادلة الرقم القياسي لعلي دائي لأكثر أهداف في نسخة واحدة من #كأس_آسيا! pic.twitter.com/17EgBo83FA — #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) ١٧ يناير ٢٠١٩

ويتساوى المعز حالياً في المركز الثاني بعدد الأهداف المسجلة في نسخة واحدة، مع الإيراني بيهتاش فاريبا والكوري الجنوبي تشوي سوون هو، الذين سجلا 7 أهداف لكل منهما في كأس آسيا 1980.

يذكر أن المهاج المعز حصل على جائزة هداف بطولة آسيا 2018 تحت 23 عاما في الصين، برصيد 6 أهداف، ولعب في أوروبا مع أندية لاسك ولينز وباشينغ وكلتشرال ليونيسا.

المصدر: موقع الاتحاد الآسيوي