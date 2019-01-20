سؤال أغضب شارابوفا بعد وداعها لأستراليا المفتوحة

ودعت الروسية ماريا شارابوفا بطولة أستراليا المفتوحة بخسارتها اليوم أمام صاحبة الأرض آشلي بارتي في الدور ثمن النهائي بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع 4-6 و6-1 و6-4.

وخلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة سألها أحد الصحفيين عن ردة فعلها اتجاه صيحات الاستهجان ضدها بعد نهاية المجموعة الأولى، والتصفيق بعد أن نالت تحذيرا من الحكم على المماطلة بالوقت، فأجابت:"ماذا تريدون أن أجيب على هكذا سؤال، أرى أنه سؤال غبي".

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كما تحدثت شارابوفا خلال المؤتمر عن إصابتها بالكتف، وكيف كانت تحاول احتواء الألم خلال مباريات البطولة، حينها سألها أحد الصحفيين إذا كانت تحتاج لمادة "ميلدونيوم" المحظورة لتخفيف ألمها وهي المادة ذاتها التي كانت سببا بإيقاف النجمة الروسية لمدة 15 شهرا، فتجاهلت النجمة الروسية سؤال الصحفي بغضب وقالت:"هل هناك أسئلة أخرى".

المصدر: لينتا رو