نادال يتخطى بيرديتش ويتأهل لربع نهائي أستراليا المفتوحة
واصل الإسباني رافائيل نادال المصنف ثانيا تقدمه بثبات في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، ببلوغه اليوم الأحد الدور ربع النهائي على حساب التشيكي توماس بيرديتش بثلاث مجموعات نظيفة.
وحسم الإسباني مباراة الدور الرابع لأولى بطولات الغراند سلام الأربع لهذا الموسم في ساعتين وخمس دقائق، بواقع : 6-0 و6-1 و7-6، بعد بداية صاروخية فاز من خلالها بالأشواط التسعة الأولى.
Vamos @RafaelNadal!— #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2019
He def. #Berdych 6-0 6-1 7-6(4) to reach his ELEVENTH quarterfinal here in Melbourne.#AusOpen#GameSetMatchpic.twitter.com/schFsiNuYQ
وأظهر نادال الباحث عن لقبه الـ18 في بطولات الغراند سلام والثاني في بطولة ملبورن بعد 2009، أنه تجاوز آثار الإصابات التي عانى منها في ختام الموسم الماضي، وأبعدته عن المنافسات منذ نصف نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز الأمريكية في سبتمبر الماضي.
On the come up‼️@FTiafoe def. Dimitrov 7-5 7-6(6) 6-7(1) 7-5 to reach his first Grand Slam quarterfinal. #AusOpenpic.twitter.com/VhTY53d1lg— #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2019
وسيواجه نادال في الدور ربع النهائي الأمريكي فرانسيس تيافو الذي فاز بدوره على البلغاري غريغور ديميتروف 7-5، 7-6، 6-7، و7-5.
المصدر: أ ف ب