نادال يتخطى بيرديتش ويتأهل لربع نهائي أستراليا المفتوحة

واصل الإسباني رافائيل نادال المصنف ثانيا تقدمه بثبات في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، ببلوغه اليوم الأحد الدور ربع النهائي على حساب التشيكي توماس بيرديتش بثلاث مجموعات نظيفة.

وحسم الإسباني مباراة الدور الرابع لأولى بطولات الغراند سلام الأربع لهذا الموسم في ساعتين وخمس دقائق، بواقع : 6-0 و6-1 و7-6، بعد بداية صاروخية فاز من خلالها بالأشواط التسعة الأولى.

وأظهر نادال الباحث عن لقبه الـ18 في بطولات الغراند سلام والثاني في بطولة ملبورن بعد 2009، أنه تجاوز آثار الإصابات التي عانى منها في ختام الموسم الماضي، وأبعدته عن المنافسات منذ نصف نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز الأمريكية في سبتمبر الماضي.

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وسيواجه نادال في الدور ربع النهائي الأمريكي فرانسيس تيافو الذي فاز بدوره على البلغاري غريغور ديميتروف 7-5، 7-6، 6-7، و7-5.

المصدر: أ ف ب