مبابي ينافس ميسي بعد الهاتريك مع باريس سان جيرمان

نجح الفرنسي كليان مبابي نجم باريس سان جيرمان بتسجيل هاتريك خلال فوز فريقه على غانغون 9-0 أمس السبت ليقترب أكثر من التتويج بأحد الجوائز الفردية لهذا العام.

وتصدر مبابي ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي برفقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة، ويملك كل منهما 34 نقطة من 17 هدفا، فيما حل النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول في المركز الثالث برصيد 32 نقطة من 16 هدفا، بعدما أحرز هدفين لفريقه خلال الفوز الصعب على كريستال بالاس 4-3 في الدوري الإنجليزي.

وتتاح أمام ميسي اليوم الأحد فرصة انفراده بصدارة ترتيب الحذاء الذهبي عندما سيلاقي برشلونة على أرضه ليغانيس في الدوري الإسباني.

وتمنح جائزة الحذاء الذهبي لصاحب أكبر عدد من الأهداف في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى خلال موسم واحد، وهي الجائزة التي احتكرها على مدار العقد الأخير الثنائي ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس.

المصدر:eurotopteams