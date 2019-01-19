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الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يسقط في فخ ساسولو

الرياضة

الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يسقط في فخ ساسولو
twitter@SerieA
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خيم التعادل السلبي على مباراة إنتر ميلان وضيفه ساسولو في ختام مباريات يوم السبت، من منافسات المرحلة العشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص، التي أتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث، كما رفع ساسولو رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني عشر.

المصدر: وكالات

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