أتلتيكو يسقط هويسكا بثلاثية ويقلص الفارق مع برشلونة

واصل أتلتيكو مدريد تضييق الخناق على برشلونة في صدارة الليغا، بعد فوزه على مضيفه هويسكا بـ3 أهداف نظيفة، اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الـ20 بدوري الدرجة الأولى الإسباني.

تناوب على ثلاثية الأتلتي كل من لوكاس فرنانديز في (د.31) وسانتياغو أرياس في (د.52) وكوكي ريسوركسيون في (د.71).

وبهذا الفوز، يتخطى رجال الأرجنتيني دييغو سيميوني كبوة الخروج المفاجئ من كأس الملك، يوم الأربعاء الماضي على يد جيرونا، مضيفا 3 نقاط مهمة لرصيده، ليواصل ملاحقة برشلونة في الصدارة، بعد أن ضيق الفارق إلى نقطتين مؤقتا.

وارتفع رصيد الفريق المدريدي إلى 41 نقطة في المركز الثاني، في انتظار نتيجة مواجهة برشلونة غدا الأحد، عندما يستقبل ليغانيس.

في المقابل، ذاق هويسكا الخسارة الثانية على التوالي، الـ13 هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 11 نقطة في قاع الترتيب.

المصدر: وكالات