نادي الشرطة العراقي يغلق أبواب العروض المقدمة لـ"ميمي"

أعلنت الهيئة الإدارية لنادي الشرطة العراقي، اليوم السبت، غلق الباب بوجه جميع العروض التي قدمت أو ستقدم في المستقبل القريب للاعب المنتخب العراقي مهند علي، الملقب بـ"ميمي".

وقالت الهيئة في بيان صحفي، إن "الإدارة قررت عدم التفريط بخدمات مهاجم الفريق والمنتخب الوطني مهند علي خلال الموسم الحالي وذلك لارتباطه مع النادي من جهة بعقد رسمي طويل الأمد ولضرورة حثه على التركيز في مهمته في المنتخب الوطني في بطولة أمم آسيا بالوقت الحالي".

وأضاف البيان أن "إدارة النادي تعمل بشكل مكثف منذ بداية الموسم الحالي على تحقيق حلم جماهيرها بإحراز درع الدوري، وانحصرت جهودها في توفير الأرضية المناسبة لهذه المهمة، وبما أنه يعد أحد أهم أعمدة الفريق لذلك سيبقى معه لتحقيق حلم إحراز الدرع".

وأشار البيان إلى أن "هناك هدفا وطنيا أسمى من كل الاعتبارات والمسميات وهو المشوار الآسيوي للمنتخب الوطني الذي يجب علينا جميعا أن نوفر له الاستقرار على جميع الأصعدة، لذلك قررت إدارة النادي إبقاء اللاعب في قمة تركيزه مع المنتخب ورفض جميع العروض التي قدمتها الأندية الراغبة بالتعاقد معه في الوقت الحالي".

يذكر أن أندية أوروبية أعلنت في حساباتها الرسمية على فيسبوك، أنها تتابع اللاعب العراقي مهند علي "ميمي" في بطول كأس آسيا المقامة في الإمارات من أجل ضمه إليها في الانتقالات الشتوية، من بينها نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

المصدر: RT