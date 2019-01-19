مونشنغلادباخ يتخطى ليفركوزن بصعوبة في "البوندسليغا"

عزز فريق بوروسيا مونشنجلادباخ موقعه في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الألماني، عبر الفوز على مضيفه باير ليفركوزن 1-0 اليوم السبت، في المرحلة الثامنة عشرة للبوندسليغا.

سجل المهاجم الفرنسي الحسن بليا هدف الفوز لمونشنغلادباخ في (د.37).

ورفع مونشنغلادباخ رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث، في المقابل توقف رصيد ليفركوزن عند 24 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي باقي المباريات فاز آينتراخت فرانكفورت على ضيفه فرايبورج 3-1 وماينز على مضيفه شتوتجارت 3-2 وفورتونا دوسلدورف على مضيفه أوجسبورج 2- 1 وفيردر بريمن على مضيفه هانوفر 1-0.

المصدر: وكالات