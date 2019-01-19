 
مباشر

عزف النشيد السوفيتي بدلا من الروسي خلال نزال على لقب بطل العالم للملاكمة

الرياضة

عزف النشيد السوفيتي بدلا من الروسي خلال نزال على لقب بطل العالم للملاكمة
Globallookpress Joel Plummer
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lcf0

شهد النزال الذي جمع الروسي أرتور أكافوف (34 عاما) والأمريكي دميتريوس أندرادي (30 عاما) على لقب منظمة الملاكمة العالمية (WBO) في مدينة نيويورك الأمريكية خطأ فنيا فادحا.

وخلال تقديم الملاكمين في الحلبة فوجئ أكافوف وفريقه بعزف النشيد السوفيتي، ولكنهم استمعوا إليه حتى النهاية ولم يقاطعوه.

وانتهى النزال بفوز الملاكم الأمريكي في الجولة الـ12 بالضربة الفنية القاضية.

وهذه الخسارة هي الثالثة لأكافوف في مسيرته مقابل 17 انتصارا، فيما بقي رصيد أندرادي خاليا من الهزائم، حيث فاز في نزالاته الـ27 السابقة جميعها.

وهذه المحاولة الثانية لأكافوف لانتزاع اللقب، حيث خسر أيضا في محاولته الأولى عام 2016 أمام البريطاني جو سونديرس، فيما حافظ أندرادي على لقبه الذي حققه في أكتوبر عام 2018.

المصدر: لينتا رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

كيف تحذف رسائل Whats App المقروءة بعد إرسالها!