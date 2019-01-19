عزف النشيد السوفيتي بدلا من الروسي خلال نزال على لقب بطل العالم للملاكمة

شهد النزال الذي جمع الروسي أرتور أكافوف (34 عاما) والأمريكي دميتريوس أندرادي (30 عاما) على لقب منظمة الملاكمة العالمية (WBO) في مدينة نيويورك الأمريكية خطأ فنيا فادحا.

وخلال تقديم الملاكمين في الحلبة فوجئ أكافوف وفريقه بعزف النشيد السوفيتي، ولكنهم استمعوا إليه حتى النهاية ولم يقاطعوه.

Колесников: решение остановить бой Акавова и Андраде было страннымhttps://t.co/qpuTaQ6AeGpic.twitter.com/ZzQSlPH24u — Р-Спорт (@rsportru) January 19, 2019

وانتهى النزال بفوز الملاكم الأمريكي في الجولة الـ12 بالضربة الفنية القاضية.

WBO World Middleweight Champion Demetrius Andrade (27-0, 16 KOs) defeated Artur Akavov (16-3, 8 KOs) by 12th-round TKO at the Hulu Theater, MSG, NY



Photo by Ed Mulholland pic.twitter.com/Qe0VVLj76U — WBO (@WorldBoxingOrg) January 19, 2019

وهذه الخسارة هي الثالثة لأكافوف في مسيرته مقابل 17 انتصارا، فيما بقي رصيد أندرادي خاليا من الهزائم، حيث فاز في نزالاته الـ27 السابقة جميعها.

وهذه المحاولة الثانية لأكافوف لانتزاع اللقب، حيث خسر أيضا في محاولته الأولى عام 2016 أمام البريطاني جو سونديرس، فيما حافظ أندرادي على لقبه الذي حققه في أكتوبر عام 2018.

المصدر: لينتا رو