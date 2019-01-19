الدوري الإنجليزي.. سولشاير يكرم بازبي في ذكرى رحيله الـ25 بتحطيم رقمه

شاءت الصدف أن يتفوق النرويجي أولي غونار سولشاير على الأسطوري مات بازبي بالذكرى الـ25 لوفاة المدرب الأسكتلندي بتحقيقه فوزه السادس في أول 6 مباريات بالدوري كمدرب لمانشستر يونايتد.

وجاء هذا الفوز للشياطين الحمر على حساب ضيفه برايتون 2-1، اليوم السبت في المرحلة الثالثة والعشرين من البريميرليغ.

وبات سولشاير أول مدرب في تاريخ النادي يفوز في أول 6 مباريات له في بطولة إنجلترا، منذ فوز بازبي بمبارياته الخمس الأولى في موسم 1946-1947، ليواصل "الشياطين الحمر" بذلك حصد الثمار الإيجابية لتعيين النرويجي الشهر الماضي بدلا من البرتغالي جوزيه مورينيو المقال.

وأتى إنجاز سولشاير (45 عاما) في يوم إحياء يونايتد الذكرى الـ25 لرحيل بازبي عن 84 عاما.

ويعد الأخير أسطورة تدريب في تاريخ النادي، مثله مثل مواطنه أليكس فيرغوسون، إذ قاده للقب الدوري خمس مرات والكأس مرتين وكأس الأندية الأوروبية البطلة مرة عام 1968، بعد 10 أعوام من كارثة تحطم الطائرة التي أقلت الفريق من مطار ميونيخ في السادس من فبراير 1958، ما أدى لمقتل 23 شخصا بينهم ثمانية من لاعبيه.

وانتظر يونايتد مرور قرابة نصف ساعة ليفتتح التسجيل من ركلة جزاء نفذها الفرنسي بول بوغبا في (د.27)، مسجلا هدفه الخامس في المباريات الست الأخيرة في الدوري، مع 4 تمريرات حاسمة منذ رحيل مورينيو الذي جمعته به علاقة متوترة.

وبهدفه الثامن في "بريمير ليغ" هذا الموسم (10 في مختلف المسابقات)، عادل بطل مونديال الصيف الماضي أعلى عائد تهديفي له على الصعيد الدوري والذي حققه مرتين مع يوفنتوس الإيطالي موسمي 2014-2015 في 26 مباراة و2015-2016 في 35 مباراة.

واحتفل ماركوس راشفورد بأفضل طريقة بمباراته الـ150 مع "الشياطين الحمر"، بتسجيله الهدف الثاني لفريقه والثامن له في الدوري هذا الموسم بتسديدة من زاوية ضيقة إثر تمريرة من البرتغالي ديوغو دالوت في (د.42).

ورغم نجاح برايتون في هز شباك الإسباني دافيد دي خيا في (د.72) عبر الألماني باسكال غروس بعد عرضية من الهولندي دايفي بروبر، خرج يونايتد بالنقاط الثلاث وثأر من برايتون الذي أسقطه في المواجهتين الأخيرتين بينهما (1-0 في المرحلة 37 من الموسم الماضي و3-2 في المرحلة الثانية من الموسم الحالي).

ورفع يونايتد رصيده إلى 44 نقطة، وصعد مؤقتا إلى المركز الخامس على حساب أرسنال (41) بانتظار مباراة الأخير مع ضيفه وجاره تشيلسي الرابع (47) اليوم، بينما تجمد رصيد الضيوف عند 26 نقطة (المركز 13).

المصدر: أ ف ب