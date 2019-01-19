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روما يقتنص فوزا صعبا من تورينو في "الكالتشيو"

الرياضة

روما يقتنص فوزا صعبا من تورينو في
twitter@ASRomaEN
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انتزع فريق روما فوزا صعبا من ضيفه تورينو 3-2، اليوم السبت ضمن منافسات المرحلة العشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وسجل أهداف روما نيكولو زانيولو في (د.15) وألكسندر كولاروف في (د.34 من ركلة جزاء) وستيفان الشعراوي في (د.73). فيما سجل هدفي تورينو توماس رينكون في (د.51) وكريستيان أنسالدي في (د.67).

ورفع روما رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع، في المقابل تجمد رصيد تورينو عند 27 نقطة في المركز التاسع.

المصدر: وكالات

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