انتحار بطل الولايات المتحدة في التزحلق الفني على الجليد

نشر الموقع الرسمي للاتحاد الأمريكي للتزحلق على الجليد اليوم بيانا، أعلن فيه وفاة جون كافلين (34 عاما) بطل أمريكا مرتين في فئة الزوجي المختلط.

وجاء في البيان: "لقد صدمنا بخبر وفاة جون، نقدم تعازينا الحارة لوالده مايك ولأخته أنجيلا، وكافة أعضاء عائلته".

We are stunned at the news of the death of two-time U.S. pairs champion John Coughlin. Our heartfelt and deepest sympathies are with his father Mike, sister Angela and the rest of his family. Out of respect to the family, we will have no further comment until a later time. — U.S. Figure Skating (@USFigureSkating) January 19, 2019

وكتبت أنجيلا أخت جون في صفحتها على فيسبوك، أن كافلين مات منتحرا: "لقد انتحر اليوم شقيقي الرائع والقوي، ليس لدي كلمات، أحبك يا جون".

وفاز جون مرتين ببطولة أمريكا للتزحلق على الجليد بفئة الزوجي المختلط، الأولى مع كاتلين يانكوسكاس عام 2011، والثانية مع كيدي ديني عام 2012.

المصدر: لينتا رو