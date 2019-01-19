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انتحار بطل الولايات المتحدة في التزحلق الفني على الجليد

الرياضة

انتحار بطل الولايات المتحدة في التزحلق الفني على الجليد
Globallookpress Panoramic
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نشر الموقع الرسمي للاتحاد الأمريكي للتزحلق على الجليد اليوم بيانا، أعلن فيه وفاة جون كافلين (34 عاما) بطل أمريكا مرتين في فئة الزوجي المختلط.

وجاء في البيان: "لقد صدمنا بخبر وفاة جون، نقدم تعازينا الحارة لوالده مايك ولأخته أنجيلا، وكافة أعضاء عائلته".

وكتبت أنجيلا أخت جون في صفحتها على فيسبوك، أن كافلين مات منتحرا: "لقد انتحر اليوم شقيقي الرائع والقوي، ليس لدي كلمات، أحبك يا جون".

وفاز جون مرتين ببطولة أمريكا للتزحلق على الجليد بفئة الزوجي المختلط، الأولى مع كاتلين يانكوسكاس عام 2011، والثانية مع كيدي ديني عام 2012.

المصدر: لينتا رو

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