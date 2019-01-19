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شاهد.. محمد صلاح يمنح ليفربول تعادلا مبكرا مع ضيفه كريستال بالاس

الرياضة

شاهد.. محمد صلاح يمنح ليفربول تعادلا مبكرا مع ضيفه كريستال بالاس
Reuters
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أحرز المصري محمد صلاح هدف التعادل لفريقه ليفربول في شباك ضيفه كريستال بالاس 1-1، اليوم السبت، ضمن الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبعد انتهاء الشوط الأول بتأخر "الريدز" بهدف لمصلحة الفريق الضيف، تمكن النجم المصري صلاح من التسجيل في الدقيقة الأولى من زمن الشوط الثاني (د.46) بطريقة رائعة.

الفريق الضيف يحرز هدف التعادل عبر جايمس تومينز بكرة رأسية بعد ركلة ركنية في (د.65).

المصدر: RT

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