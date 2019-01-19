وولفرهامبتون يخطف فوزا قاتلا من ليستر سيتي في مباراة مثيرة

خطف وولفرهامبتون فوزا قاتلا من ليسترسيتي في الوقت القاتل بنتيجة 4-3، اليوم السبت، ضمن المرحلة الـ23 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريميرليغ".

وسجل للفائز دييغو غوتا ثلاثية "هاتريك" في (د.4، 64، 90+3) وريان بينيت في (د.12)، في حين سجل للخاسر ديماراي غراي في (د.47)، كونور كودي لاعب وولفرهامبتون في (د.51 خطأ في مرمى فريقه)، والجامايكي ويس مورغان في (د.90+3).

Seven goals thriller at the Molineux!



Diogo Jota netted a sensational hat trick while Ryan Bennett netted as Wolverhampton Wanderers beat Leicester City 4-3.



Why won't you love the Premier League?#WOLLEI#PLpic.twitter.com/LFioswRE6E — Footy Tool (@FootyTool) January 19, 2019

وقالت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، إن غوتا صاحب الـ22 عاما، أصبح أول لاعب يسجل هاتريك لوولفرهامبتون في الدرجة الممتازة بإنجلترا منذ جون ريتشاردز الذي حقق نفس الإنجاز عام 1977، وأمام ليستر سيتي أيضا.

وبهذا الفوز المثير، رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 35 نقطة في المركز السابع، في المقابل تجمد رصيد ليستر سيتي عند 31 نقطة في المركز العاشر.

المصدر: RT+وكالات