شاهد.. الكرة الجديدة للأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا (صورة)

نشر الموقع الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم صورة للكرة الجديدة التي ستلعب بها الأدوار الإقصائية من المسابقة اعتبارا من منافسات ثمن النهائي التي ستنطلق في فبراير المقبل.

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ويطلق على الكرة اسم "نهائي مدريد 19"، وستتميز بلون أحمر تمثيلا لملعب أتلتيكو مدريد، واندا متروبوليتانو الذي سيستضيف المباراة النهائية للبطولة في الأول من يونيو المقبل.

المصدر: ChampionsLeague/twitter