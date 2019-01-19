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شاهد.. الكرة الجديدة للأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا (صورة)

الرياضة

شاهد.. الكرة الجديدة للأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا (صورة)
Reuters Kai Pfaffenbach
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نشر الموقع الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم صورة للكرة الجديدة التي ستلعب بها الأدوار الإقصائية من المسابقة اعتبارا من منافسات ثمن النهائي التي ستنطلق في فبراير المقبل.

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ويطلق على الكرة اسم "نهائي مدريد 19"، وستتميز بلون أحمر تمثيلا لملعب أتلتيكو مدريد، واندا متروبوليتانو الذي سيستضيف المباراة النهائية للبطولة في الأول من يونيو المقبل.

المصدر: ChampionsLeague/twitter

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