شاهد.. الكرة الجديدة للأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا (صورة)
Reuters Kai Pfaffenbach
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نشر الموقع الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم صورة للكرة الجديدة التي ستلعب بها الأدوار الإقصائية من المسابقة اعتبارا من منافسات ثمن النهائي التي ستنطلق في فبراير المقبل.
Here it is! 😍— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 19, 2019
⚽️ @adidasfootball's official #UCL match ball for the knockout stages! #DareToCreatepic.twitter.com/le2eNnJL2q
ويطلق على الكرة اسم "نهائي مدريد 19"، وستتميز بلون أحمر تمثيلا لملعب أتلتيكو مدريد، واندا متروبوليتانو الذي سيستضيف المباراة النهائية للبطولة في الأول من يونيو المقبل.
المصدر: ChampionsLeague/twitter
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