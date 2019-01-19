فيدرر يتعرض لموقف "محرج" في أستراليا (فيديو)

رفض أحد عناصر الأمن في بطولة أستراليا المفتوحة السماح للسويسري روجر فيدرر بدخول قاعة للاعبين، بعدما نسي الأخير حمل بطاقته التعريفية.

وبحسبما أظهر شريط مصور نشره السبت حساب البطولة على تويتر، فقد وصل فيدرر المتوج ست مرات باللقب في أستراليا، وحامل الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولات الكبرى 20 لقبا، بمفرده إلى الباب المؤدي إلى قسم مخصص للاعبين.

ولدى محاولته الدخول، أوقفه عنصر الأمن، وأشار إلى بطاقة الاعتماد الخاصة بالبطولة التي يضعها هو حول رقبته، سائلا فيدرر عن بطاقته، قبل أن يقوم الأخير بحركة تظهر أنها ليست بحوزته.

وعلى الرغم من أن السويسري لم يغب عن البطولة منذ مشاركته الأولى عام 2000، وإحرازه لقبها ست مرات بما يشمل الموسمين الأخيرين، إلا أن ذلك لم يكن كافيا للسماح له بالعبور.

وانتظر لنحو عشر ثوان حتى وصول أحد أفراد فريقه، والذي كان يحمل معه بطاقة الاعتماد الخاصة بفيدرر، ليسمح لهما عنصر الأمن بالدخول أخيرا إلى القاعة.

المصدر: أ ف ب