هاليب تقصي فينوس وتصطدم بسيرينا في ثمن نهائي أستراليا المفتوحة

تأهلت الرومانية سيمونا هاليب البالغة 27 عاما إلى الدور الرابع لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بعد تغلبها على الأمريكية المخضرمة فينوس ويليامز البالغة 38 عاما بمجموعتين نظيفتين.

وتمكنت هاليب، المصنفة أولى عالميا، من حسم المباراة لمصلحتها بمجموعتين دون رد، بواقع: 6-2 و6-3.

Finally a somewhat comfortable win for Simona! She gets the straight sets win over Venus Williams! Simona Halep defeated Venus Williams 6-2, 6-3. And will face Serena in R4!#AusOpenpic.twitter.com/yXQdycJxh7 — 🇷🇴WTA Romania🇷🇴 (@WTARomania) January 19, 2019

وضربت هاليب موعدا في الدور ثمن النهائي للبطولة مع شقيقة فينوس، سيرينا، والتي فازت بدورها على الأوكرانية ديانا ياستريمسكا بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-2 و6-1.

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المصدر: وكالات













