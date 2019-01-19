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هاليب تقصي فينوس وتصطدم بسيرينا في ثمن نهائي أستراليا المفتوحة

الرياضة

هاليب تقصي فينوس وتصطدم بسيرينا في ثمن نهائي أستراليا المفتوحة
Reuters Lucy Nicholson
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تأهلت الرومانية سيمونا هاليب البالغة 27 عاما إلى الدور الرابع لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بعد تغلبها على الأمريكية المخضرمة فينوس ويليامز البالغة 38 عاما بمجموعتين نظيفتين.

وتمكنت هاليب، المصنفة أولى عالميا، من حسم المباراة لمصلحتها بمجموعتين دون رد، بواقع: 6-2 و6-3.

وضربت هاليب موعدا في الدور ثمن النهائي للبطولة مع شقيقة فينوس، سيرينا، والتي فازت بدورها على الأوكرانية ديانا ياستريمسكا بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-2 و6-1.

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المصدر: وكالات






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