زفيريف يسحق بولت ويبلغ رابع أدوار أستراليا المفتوحة

بلغ الألماني ألكسندر زفيريف المصنف رابعا الدور الرابع لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بفوزه اليوم على الأسترالي أليكس بولت بثلاث مجموعات نظيفة في مباراة استغرقت 112 دقيقة فقط.

وحسم زفيريف المباراة بنتيجة 6-3 و6-3 و6-2، ليبقي الألماني اليافع (21 عاما) الذي يعد من أبرز ممثلي "الجيل الجديد" في اللعبة، على أمل إحراز أول لقب كبير في مسيرته الاحترافية، بعدما أثبت جدارته في دورات الماسترز للألف نقطة، وتوج الموسم الماضي بلقب بطولة الماسترز الختامية.

First time in #AusOpen R16

Sascha will face Raonic on Monday pic.twitter.com/ub6sMR0t6F — Team Zverev (@zverev_team) January 19, 2019

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وسيلاقي زفيريف في الدور ثمن النهائي للبطولة، الكندي ميلوش راونيتش الفائز بدوره على الفرنسي بيير هيربيرت بنتيجة 6-4، 6-4، و7-6.

وستكون المواجهة بين زفيريف وراونيتش عبارة عن لقاء بين لاعبين يتمتعان بإرسال هو من الأقوى بين المحترفين.

وقال زفيريف بهذا الخصوص: "صراحة لا أتوقع تبادلات طويلة للكرات (مع الكندي)، كلانا نتمتع بإرسال جيد جدا".

ويسعى زفيريف في ملبورن إلى فك العقدة التي تلازمه في البطولات الكبرى، حيث فشل في تخطي عتبة ربع النهائي، رغم فوزه بعشرة ألقاب في مسيرته التي تخللتها ثلاث دورات للماسترز ذات الألف نقطة.

المصدر: أ ف ب