صحيفة أمريكية تكشف كواليس مواجهة السعودية وقطر

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في تقرير لها، بعض الأحداث التي رافقت مباراة القمة بين المنتخبين السعودي والقطري في ختام الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات كأس آسيا 2019.

وذكرت الصحيفة في تقريرها أن المنظمين للبطولة الآسيوية حاولوا قدر الإمكان تجنب حدوث أي توترات بين أنصار المنتخبين خلال المباراة التي تعتبر المواجهة الأولى بين المنتخبين منذ اندلاع الأزمة الخليجية صيف 2017.

حيث قام المنظمون ببث موسيقى غربية خلال مجريات المباراة بدلا عن الموسيقى العربية والتي كان من المفترض وحسب العادة أن تعبر عن ثقافة المنتخبين الذين يتواجهان.

وأضافت الصحيفة أن الدعم الجماهيري للمنتخب القطري اقتصر على امرأة كورية وطالب من الصين ومجموعة من المشجعين العمانيين الذين دخلوا المباراة خلال الشوط الثاني بعد الحصول على التذاكر المجانية التي وزعت على الجماهير السعودية لتحفيزهم على حضور المباريات، حيث أن البطولة شهدت غياب المشجعين القطريين بسبب الحصار المفروض على قطر من قبل جيرانها، الأمر الذي جعل السفر أمرا صعبا للغاية بالنسبة للمشجعين القطريين، كما أن دخولهم إلى دولة الإمارات أصبح مستحيلا.

وذكرت الصحيفة أن المنظمين أعلنوا تواجد 16 ألف مشجع في المباراة رغم أن العدد يبدو أقل من ذلك بكثير نظرا للفراغات الكبيرة في المدرجات.

ومن جانبهم حاول مدربا المنتخبين التقليل من السحابة السياسية المرتبطة بهذه المباراة منذ أن أوقعتهم قرعة الدور الأول في مجموعة واحدة قبل أشهر من الآن. وعمد المدربون على تجنب الخوض في حيثيات الأزمة السياسية بين البلدين وذلك بتجاهلهم لكل الأسئلة المتعلقة بها، وقاموا بالتركيز على التحديات التي ستواجههما في الجولات المقبلة من البطولة.

Qatar top their group with 0-2 win over Saudi Arabia with a perfect record in the #AsianCup2019 thanks to @Moezali_'s brace



Read the match report 👉 https://t.co/LlYz6JEnPbhttps://t.co/YhnbRV1qza — #AsianCup2019 (@afcasiancup) January 17, 2019

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يذكر أن المباراة انتهت بفوز المنتخب القطري على نظيره السعودي بهدفين نظيفين، ويواجه العنابي القطري في الدور ثمن النهائي أسود الرافدين، فيما يلتقي الأخضر السعودي مع الساموراي الياباني.

المصدر: صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية