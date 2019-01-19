الروسي مدفيديف يواجه دجوكوفيتش في ثمن نهائي بطولة أستراليا المفتوحة

تأهل الروسي دانييل مدفيديف المصنف 16 عالميا اليوم إلى ثمن نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، بعدما أقصى البلجيكي دافيد غوفين بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وتمكن مدفيديف البالغ 22 عاما، من التغلب على منافسه بنتيجة 6-2 و6-7 و6-3، خلال ساعتين ودقيقة واحدة.

وضرب مدفيديف موعدا ناريا في الدور القادم للبطولة، البالغ مجموع جوائزها 43 مليون دولار، مع الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أولا والمرشح لحصد اللقب، والذي فاز بدوره على الكندي دينيس شابافالوف، بثلاث مجموعات مقابل واحدة، بواقع: 6-3 و6-4 و4-6 و6-0.

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المصدر: rsport.ria.ru