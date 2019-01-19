سيرينا تواصل تألقها في بطولة أستراليا المفتوحة

تأهلت الأمريكية المخضرمة سيرينا وليامز السبت إلى دور ثمن النهائي من بطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى للتنس لتواصل مشوارها نحو اللقب الـ24 في الغراند سلام.

وتفوقت المصنفة الـ16 عالميا على منافستها الأوكرانية الشابة ديانا ياستريمسكا البالغة 18 عاما، وفازت عليها بسهولة خلال ساعة واحدة و7 دقائق بواقع 6-2 و6-1.

وستكون الأمريكية البالغة 37 عاما، والمتوجة بسبعة ألقاب في ملبورن على موعد مرتقب في الدور المقبل مع الفائزة في المواجهة بين شقيقتها الكبرى فينوس والرومانية سيمونا هاليب المصنفة أولى عالميا من أجل حجز موقع في الدور ربع النهائي.

وتسعى سيرينا إلى معادلة الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولات الكبرى الذي تحمله الأسترالية مارغريت كورت (24 لقبا)، علما أن الأخيرة أحرزت عددا من ألقابها قبل بدء عصر الاحتراف عام 1968.

المصدر: أ ف ب