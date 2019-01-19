لعنة الإصابات مستمرة في صفوف ريال مدريد قبل مواجهة إشبيلية

تلقى ريال مدريد الإسباني صدمة كبيرة قبل مواجهة نظيره إشبيلية اليوم السبت في الجولة الـ20 من منافسات الدوري الإسباني على ملعب سانتياغو برنابيو.

وأعلن النادي الملكي عبر موقعه الإلكتروني على الإنترنت عن إصابة حارس المرمى كيلور نافاس إذ تبين بعد الفحوص الطبية أن الحارس يعاني من إصابة بالعضلة المقربة الطويلة.

ولم يكشف النادي عن مدة غياب الحارس الكوستاريكي عن الفريق، ولكن وفقا للتقارير الصحفية الإسبانية فإن الحارس قد يتغيب لفترة ما بين 2-4 أسابيع.

وسيعتمد سانتياغو سولاري المدير الفني للفريق على البلجيكي تيبو كورتوا كأساسي اليوم بعد عودته من الإصابة التي كان يعاني منها.

وعلى هذا فإن نافاس سيغيب عن 9 مباريات بسبب الإصابة، تشمل مواجهة إشبيلية وأسبانيول وألافيس وأتلتيكو وجيرونا في الليغا، ومبارتي جيرونا في مسابقة كأس الملك، ومواجهة أياكس في دوري الأبطال.

المصدر: موقع ريال مدريد الرسمي