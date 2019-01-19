زوجة إيكاردي توصد الأبواب في وجه ريال مدريد وتشيلسي

أكدت واندا إيكاردي زوجة ووكيلة أعمال ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان، أن زوجها سيجدد عقده مع النيراتزوري لتغلق بذلك الأبواب في وجه ناديي ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي.

ونشرت شبكة "سكاي سبورتس إيطاليا" إجابة واندا إيكاردي على سؤال حول مستقبله حيث قالت: نعم، بالطبع، لا توجد مسافة بين العرض والطلب، كل شيء على ما يرام، سيجدد عقده مع الإنتر".

كما أنكرت أن يكون زوجها قد تعرض لغرامة (100 ألف يورو) بسبب تأخره عن أول تدريبات العام الجديد وقالت: "لا توجد أي غرامة".

ويأتي هذا التصريح ليؤكد أن إيكاردي سوف يجدد عقده مع النيراتزوري خلال الفترة المقبلة، على عكس ما نشر في وسائل الإعلام عن رحيله وعدم تجديد عقده.

ويملك الأرجنتيني إيكاردي شرطا جزائيا في عقده الحالي قيمته 110 ملايين يورو يمكن تفعيله فقط من بداية يونيو وحتى منتصف الشهر ذاته، لكن من المرجح أن يتم تغييره أو حتى إزالته في العقد الجديد.

المصدر: وكالات