أوساكا تتأهل للدور الرابع بصعوبة في بطولة أستراليا المفتوحة
بلغت اليابانية نعومي أوساكا بطلة أمريكا المفتوحة الدور الرابع في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس يوم السبت بعد تخطيها التايوانية هسيه سو وي بمجموعتين لواحدة.
وأربكت هسيه اللاعبة اليابانية المصنفة الرابعة عالميا بسبب ضرباتها على الجانبين بالإضافة إلى دفاعها القوي في المجموعة الثانية.
لكن إرسال هسيه أصبح سيئا وفازت أوساكا في عشرة من 11 شوطا لتنهي المباراة بضربة قوية وتنهي المواجهة بواقع -7 و6-4 و6-1.
She's done it!!!@Naomi_Osaka_ survives a scare, def. Hsieh 5-7 6-4 6-1 to book a spot in the second week.#AusOpen#GameSetMatchpic.twitter.com/KviTBpp9te— #AusOpen (@AustralianOpen) ١٩ يناير ٢٠١٩
وضربت أوساكا موعدا مع أنستازيا سيفاستوفا من لاتفيا للبحث عن مكان في دور الثمانية.
المصدر: "رويترز"