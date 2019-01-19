بعد لقب رالي دكار العطية يطمح بميدالية أولمبية في الرماية

أكد السائق القطري ناصر العطية الفائز برالي دكار أنه يريد المشاركة في الألعاب الأولمبية للمرة السابعة ومنح بلاده ميدالية ذهبية في طوكيو 2020 لكن في مسابقة الرماية.

وقال العطية البالغ 48 عاما في مؤتمر صحافي عقب تتويجه للمرة الثالثة في الرالي الصحراوي: "لقد فزنا بهذا السباق، والآن نتجه نحو المرحلة المقبلة، حلمي أن أشارك في الألعاب الأولمبية للمرة السابعة".

وأوضح العطية الذي أحرز ميدالية برونزية في رماية السكيت في أولمبياد لندن 2012، أنه سيكون من الصعب الاستعداد في آن واحد للدفاع عن اللقب في رالي دكار 2020 وللألعاب الأولمبية في طوكيو.

وتابع: "سيكون صعبا جدا، سأبدأ الاستعداد للألعاب الأولمبية اعتبارا من الأسبوع المقبل، وسنعود إلى هنا في البيرو للدفاع عن لقبنا في رالي دكار".

المصدر: أ ف ب