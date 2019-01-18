خيتافي يقسو على ديبورتيفو ألافيس في "الليغا"

فاز خيتافي على ضيفه ديبورتيفو ألافيس 4-0، اليوم الجمعة، في الجولة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وسجل أهداف خيتافي كل من خايمي ماتا "هدفين" في (د.33 من ركلة جزاء و88)، وخورخي مولينا الهدفين الآخرين في (د.46 و55).



وبهذا الفوز العريض، رفع خيتافي رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس، بينما توقف رصيد ألافيس عند 32 نقطة في المركز الخامس.

المصدر: وكالات