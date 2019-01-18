ليل يقلب الطاولة على أميان ويعزز وصافته في "الليغ1"

عزز ليل موقعه في المركز الثاني عندما قلب الطاولة على ضيفه أميان محولا تخلفه بهدف إلى فوز 2-1، اليوم الجمعة، في افتتاح المرحلة الـ21 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وفاجأ الضيوف أصحاب الأرض بهدف مبكر سجله الكولومبي خوان فيرناي أوتيرو في (د.5) ، ونجح ليل في إدراك التعادل عبر لياو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع (45+2)، قبل أن يمنحه تشيكا الفوز في (د.85).

وعزز ليل موقعه في المركز الثاني برصيد 40 نقطة بفارق 4 نقاط أمام مطارده المباشر سانت إتيان الذي يخوض قمة ساخنة أمام جاره ليون الرابع الأحد في ختام المرحلة، فيما تجمد رصيد أميان عند 18 نقطة في المركز السابع عشر مؤقتا.

المصدر: وكالات