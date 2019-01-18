بايرن ميونيخ يبدأ الإياب بفوز ثمين على هوفنهايم في "البوندسليغا"

بدأ بايرن ميونيخ، دور الإياب بعد توقف العجلة لنحو 4 أسابيع خلال العطلة الشتوية، كما الذهاب بفوز صريح على مضيفه هوفنهايم 3-1 الجمعة في افتتاح المرحلة الـ18 من الدوري الألماني.

وسجل أهداف بايرن كل من ليون غوريتسكا في (د.34 و45+1) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي في (د.87) بينما أحرز لهوفنهايم نيكو شولتس في (د.59).

وحقق بايرن ميونيخ فوزه الخامس تواليا، ورفع رصيده الى 39 نقطة مقلصا إلى 3 نقاط الفارق مع المتصدر بوروسيا دورتموند الذي يخوض السبت مباراة صعبة في ضيافة لايبزيغ الرابع ووصيف بطل الموسم قبل الماضي.

في المقابل، تجمد رصيد هوفنهايم عند 25 نقطة في المركز السابع.

المصدر: وكالات