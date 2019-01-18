إيقاف مباراة الإفريقي والإسماعيلي بعد حدوث أعمال شغب

تسبب شغب جماهير الإسماعيلي المصري، في إيقاف مباراة فريقها أمام ضيفه الإفريقي التونسي، اليوم الجمعة، باستاد الإسماعيلية، لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بدوري أبطال إفريقيا.

وتوقف اللعب عدة مرات قبل أن يوقفه الحكم الكاميروني أليوم نيانت بصفة نهائية عند (د.83)، وذلك بسبب إلقاء المقذوفات على أرضية الملعب، وكانت النتيجة (2-1) لصالح الفريق التونسي.

وسجل للإفريقي غازي العيادي في (40 و45 من ركلتي جزاء) وللإسماعيلي المهاجم الناميبي بنسون شيلونغو (8).

ويحتل الإفريقي حاليا المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما يقبع الإسماعيلي المصري في المركز الأخير برصيد خال من النقاط.

المصدر: وكالات