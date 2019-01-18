الترجي التونسي يفوز على بلاتينيوم الزيمبابوي ويتصدر مجموعته (فيديو)
AFP TONY KARUMBA
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حقق الترجي التونسي فوزه الأول، في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، اليوم على حساب بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، بثنائية نظيفة، في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.
وسجل هدفي الترجي نجمه، طه ياسين الخنيسي، في الدقيقتين 24 و65 من عمر اللقاء.
📽 #TotalCAFCL Day 2 #ESTFCP | 🇹🇳@ESTuniscom 2⃣-0⃣ @FCPlatinum🇿🇼 : Résumé du match / ملخص المباراة / Match highlightspic.twitter.com/fDGjYQsXcC— Espérance de Tunis 💯 (@ESTuniscom) January 18, 2019
وبهذا الفوز، تصدر الترجي المجموعة الثانية مؤقتا، برصيد 4 نقاط، بينما يتذيل بلاتينيوم الترتيب بنقطة يتيمة.
المصدر: وكالات
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