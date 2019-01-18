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برشلونة يصطدم بإشبيلية في قمة ربع نهائي كأس إسبانيا

الرياضة

برشلونة يصطدم بإشبيلية في قمة ربع نهائي كأس إسبانيا
Reuters
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أسفرت قرعة دور الربع النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم التي جرت اليوم الجمعة، عن مواجهة صعبة لحامل اللقب برشلونة مع إشبيلية .

وبحسب القرعة سيواجه ريال مدريد نادي جيرونا في مواجهة سهلة نسبيا، وفالنسيا سيلعب أمام خيتافي وإسبانيول سيكون خصما لريال بيتيس.

وستلعب مباريات دور الثمانية في تاريخ 23 يناير ذهابا و30 من الشهر نفسه إيابا.

المصدر: twitter@LaLiga

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