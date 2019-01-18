برشلونة يصطدم بإشبيلية في قمة ربع نهائي كأس إسبانيا
Reuters
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أسفرت قرعة دور الربع النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم التي جرت اليوم الجمعة، عن مواجهة صعبة لحامل اللقب برشلونة مع إشبيلية .
وبحسب القرعة سيواجه ريال مدريد نادي جيرونا في مواجهة سهلة نسبيا، وفالنسيا سيلعب أمام خيتافي وإسبانيول سيكون خصما لريال بيتيس.
وستلعب مباريات دور الثمانية في تاريخ 23 يناير ذهابا و30 من الشهر نفسه إيابا.
Real Madrid 🆚 Girona FC— LaLiga (@LaLiga) January 18, 2019
Getafe CF 🆚 Valencia CF
Sevilla FC 🆚 FC Barcelona
RCD Espanyol 🆚 Real Betis
¡Así quedan los cruces de cuartos de final de la #CopaDelRey!
المصدر: twitter@LaLiga
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