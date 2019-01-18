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بطلتا روسيا للتزحلق الفني على الجليد تظهران في لعبة يابانية

الرياضة

بطلتا روسيا للتزحلق الفني على الجليد تظهران في لعبة يابانية
Sputnik Рамиль Ситдиков
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شاركت الروسيتان المشهورتان في عالم التزحلق الفني على الجليد ألينا زاغيتوفا ويفغينيا ميدفيديفا في تصوير إعلان للعبة يابانية للهاتف المحمول.

وظهرت اللاعبتان بالزي الياباني وهما تتزلجان على حلبة التزحلق في مشهد يحاكي الطقوس اليابانية.

وتعتبر المتزلجتان الروسيتان من أشهر اللاعبات في عالم هذه الرياضة، حيث حققت ميدفيديفا العديد من الإنجازات، فتوجت ببطولة العالم (2016 و2017) وكذلك أوروبا (2016 و2017)، كما فازت بنهائي الجائزة الكبرى للتزحلق الفني على الجليد، في آخر نسختين، وكذلك الميدالية الفضية في الألعاب الشتوية 2018.

وحققت زاغيتوفا أيضا، عدة إنجازات أبرزها، تتويجها بالميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية الشتوية الأخيرة التي استضافتها مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية، كما نالت لقب بطلة أوروبا 2018.

المصدر: وكالات

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