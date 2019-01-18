إصابة أحد مشجعي بارسا بانهيار جزء من سقف ملعب "كامب نو"

أصيب أحد مشجعي برشلونة إثر سقوط أجزاء بسيطة من سقف ملعب "كلمب نو" خلال مباراة البلوغرانا مع ليفانتي أمس الخميس، ضمن منافسات إياب ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، وفيديو تناقلته جماهير البارسا، فقد تعرض أحد المشجعين لجروح طفيفة إثر تحطم جزء من "سقف" المدرج 334 في الكامب نو، خلال مباراة برشلونة ضد ليفانتي".

تحطم جزء من " سقف " المدرج ٣٣٤ في الكامب نو قبل قليل ..



pic.twitter.com/9il9iU7HuK — شبكة برشلونة العربية | ForçaBarça (@forcabarca_ar) 17 января 2019 г.

وتأهل برشلونة حامل اللقب إلى دور الثمانية بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم بعدما عوض خسارته ذهابا 1-2 بالفوز على ضيفه ليفانتي 3-0 إيابا ليتفوق 4-2 في النتيجة الإجمالية.

المصدر: twitter@forcabarca_ar