رسميا.. اتحاد الكرة المصري يطلب تقديم موعد بطولة أمم أفريقيا

أرسل رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة خطابا رسميا إلى الاتحاد الأفريقي للعبة يطلب فيه تقديم موعد بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر ليقام يوم 14 يونيو بدلا من 15 منه.

جاء تقديم موعد بطولة أمم أفريقيا بسبب رغبة مجلس الكرة المصري "الجبلاية" في انطلاق مباراة الافتتاح الجمعة 14 يونيو لضمان حضور أكبر عدد من الجماهير في مباراة الفراعنة.

وتقام قرعة بطولة أمم أفريقيا فى شهر أبريل المقبل لتحديد مجموعات البطولة.

وكان "الكاف" قد سحب أواخر نوفمبر الماضي، من الكاميرون استضافة البطولة المقررة بين 15 يونيو و13 يوليو المقبلين، على خلفية التأخر في إنجاز أعمال البنى التحتية ومنشآت الملاعب، إضافة إلى مخاوف من الوضع الأمني.

وبعدما أعيد فتح باب الترشح للاستضافة، تقدمت كل من مصر وجنوب أفريقيا بطلبي ترشيح، ، حيث تم الاتفاق خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد القاري على إسناد التنظيم إلى مصر، وتفضيل ملفها على ملف جنوب إفريقيا، التي طلبت أيضا استضافة البطولة.

وهذه المرة الخامسة التي تستضيف فيها مصر البطولة القارية، بعد نسخ أعوام 1959، و1974، و1986، و2006، بينما فشلت جنوب أفريقيا في احتضان الحدث الكروي الأبرز في القارة السمراء للمرة الثالثة، بعد استضافتها لبطولتي 1996 و2013.

المصدر: وكالات