شاهد صور نجوم كرة القدم في تحدي الـ10 سنوات

اجتاحت مواقع التواصل الإجتماعي موجة تحدي الـ10 سنوات هذه الأيام، فنشر معظم المشاهير بمن فيهم نجوم كرة القدم صورهم الشخصية قبل عقد من الزمن وصورهم في الوقت الحالي.

وشارك النجم البرازيلي رونالدينو في التحدي، حيث نشر صورتين على حسابه في إنستغرام الأولى تعود لعام 2009 حين تسلم جائزة القدم الذهبية في مونت كارلو الفرنسية، فيما اختار صورة ثانية حديثة تعود لهذا العام عندما طبع بصمة قدميه على اللوحة الشرفية والتي تم وضعها في قاعة الأساطير داخل متحف استاد "ماراكانا"، تقديرا لمسيرته الكروية بعد عام على اعتزاله.

واختار النجم الفرنسي بول بوغبا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، صورتين بقميص مانشستر يونايتد، عندما كان لاعبا في صفوف "المانيو" مع فريق الشباب عام 2009، قبل أن يصعد للفريق الأول عام 2012، ليرحل بعدها إلى يوفنتوس الإيطالي حيث بقي مع "السيدة العجوز" إلى 2016، ويعود إلى صفوف "الشياطين الحمر" مجددا.

ونشر البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان الحالي على حسابه في إنستغرام صورتين توضحت فيهما ملامح وجهه وعلق عليهما قائلا: "لقد اختفت الملامح الطفولية لكن نظرة التحدي والتصميم على الفوز ستبقى دائما موجودة".

ونشر حساب دوري أبطال أوروبا الرسمي على إنستغرام صورا لمجموعة من نجوم العالم بكرة القدم ضمت كلا من كريستيانو رونالدو بقميص ريال مدريد في عام 2009 وأخرى بقميص يوفنتوس في 2019، وصورتين لأسطورة برشلونة القائد ميسي خلال عشرة أعوام مضت.

كما ظهر في الصورة مدافع ريال مدريد سيرخيو راموس والنجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

ورأى الكثير من المعلقين أن هذا التحدي له مزايا عدة من أهمها أنه أعاد لأذهانهم صورة نجومهم المفضلين قبل عشر سنوات، وقدراتهم الإبداعية في عالم كرة القدم التي تطورت عند بعضهم وتراجعت عند آخرين.

المصدر: إنستغرام