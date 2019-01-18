صورة من مباراة قطر والسعودية تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي

اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي صورة عقب خسارة المنتخب السعودي أمام نظيره القطري بثنائية نظيفة ضمن منافسات المجموعة الخامسة في كأس آسيا لكرة القدم أمس الخميس.

وأرخت الأزمة الخليجية بظلالها على الأجواء قبل المباراة، انعكست على جمهور المنتخبين على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن صورة المصافحة التي جرت بين المدافع القطري عبد الكريم حسن، والمهاجم السعودي فهد مساعد المولد، عقب انتهاء المباراة كان لها وقع مختلف بين المغردين في تويتر.

وأجمعت غالبية الجماهير على أنها أجمل لقطة في المباراة، واختصرت كل ما يربط الشعبين القطري والسعودي.

اجمل ماشفت في مباراة #السعودية_قطر 👍🏼 pic.twitter.com/J7yYYvk0fy — نواف بن فهد الركبان (@abofahad183) ١٨ يناير ٢٠١٩

هذه الصور أفضل رد على دناءة الإمّعات، وسفالة الذباب الذين ينبحون في هاشتاق " #منتخب_الامم_المتحده ".#السعوديه_قطرpic.twitter.com/K7jBR8yXCJ — تركي الشلهوب🤐 (@TurkiShalhoub) ١٧ يناير ٢٠١٩

وحققت قطر فوزها الثالث على التوالي، ودون أن تستقبل أي هدف، ليرتفع رصيدها إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة، لتضرب موعدا مع المنتخب العراقي في دور الـ16 مقابل ست نقاط للسعودية صاحبة المركز الثاني، التي ستصطدم باليابان في الدور القادم.

المصدر: تويتر