"كاماز- ماستر" الروسي بطلا لرالي داكار 2019 للشاحنات (فيديو)

أحرز سائقا فريق "كاماز- ماستر" الروسي المركزين الأول والثاني في سباق رالي داكار 2019 لفئة الشاحنات، الذي اختتم أمس الخميس في العاصمة البيروفية ليما.

🏆 PODIUM - TRUCK 🚚 🏆



1. 🇷🇺 Eduard Nikolaev

2. 🇷🇺 Dmitry Sotnikov

3. 🇳🇱 Gerard de Rooy#Dakar2019 | @KAMAZmasterTEAMpic.twitter.com/RQ84tGlNG6 — DAKAR RALLY (@dakar) January 18, 2019

وجاء الروسي إدوارد نيكولاييف في المركز الأول في الترتيب العام بعد نهاية المرحلة العاشرة والأخيرة من السباق أمس، وهذه المرة الثالثة على التوالي التي يحرز فيها المتسابق الروسي بطولة الرالي بالإضافة لإحرازه المركز الأول عام 2013 أيضا، وجاء في المركز الثاني المتسابق الروسي الآخر دميتري سوتنيكوف، فيما احتل المركز الثالث الهولندي جيرار دي رويا سائق فريق "إيفيسو".

Эдуард Николаев в третий раз подряд выиграл "Дакар" в зачете грузовиковhttps://t.co/uEJZPDQ9o1pic.twitter.com/TkeZ1UKKWE — Р-Спорт (@rsportru) January 17, 2019

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المصدر: rsport.ria.ru