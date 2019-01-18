"كاماز- ماستر" الروسي بطلا لرالي داكار 2019 للشاحنات (فيديو)
أحرز سائقا فريق "كاماز- ماستر" الروسي المركزين الأول والثاني في سباق رالي داكار 2019 لفئة الشاحنات، الذي اختتم أمس الخميس في العاصمة البيروفية ليما.
🏆 PODIUM - TRUCK 🚚 🏆— DAKAR RALLY (@dakar) January 18, 2019
1. 🇷🇺 Eduard Nikolaev
2. 🇷🇺 Dmitry Sotnikov
3. 🇳🇱 Gerard de Rooy#Dakar2019 | @KAMAZmasterTEAMpic.twitter.com/RQ84tGlNG6
وجاء الروسي إدوارد نيكولاييف في المركز الأول في الترتيب العام بعد نهاية المرحلة العاشرة والأخيرة من السباق أمس، وهذه المرة الثالثة على التوالي التي يحرز فيها المتسابق الروسي بطولة الرالي بالإضافة لإحرازه المركز الأول عام 2013 أيضا، وجاء في المركز الثاني المتسابق الروسي الآخر دميتري سوتنيكوف، فيما احتل المركز الثالث الهولندي جيرار دي رويا سائق فريق "إيفيسو".
Stage 10 Summary: Pisco > Lima | Truck 🚚— DAKAR RALLY (@dakar) January 17, 2019
Victory for 🇳🇱 @TonTransDakar#Dakar2019pic.twitter.com/AYPjZuLKq6
Эдуард Николаев в третий раз подряд выиграл "Дакар" в зачете грузовиковhttps://t.co/uEJZPDQ9o1pic.twitter.com/TkeZ1UKKWE— Р-Спорт (@rsportru) January 17, 2019
المصدر: rsport.ria.ru