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"كاماز- ماستر" الروسي بطلا لرالي داكار 2019 للشاحنات (فيديو)

الرياضة

Sputnik www.kamazmaster.ru
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أحرز سائقا فريق "كاماز- ماستر" الروسي المركزين الأول والثاني في سباق رالي داكار 2019 لفئة الشاحنات، الذي اختتم أمس الخميس في العاصمة البيروفية ليما.

وجاء الروسي إدوارد نيكولاييف في المركز الأول في الترتيب العام بعد نهاية المرحلة العاشرة والأخيرة من السباق أمس، وهذه المرة الثالثة على التوالي التي يحرز فيها المتسابق الروسي بطولة الرالي بالإضافة لإحرازه المركز الأول عام 2013 أيضا، وجاء في المركز الثاني المتسابق الروسي الآخر دميتري سوتنيكوف، فيما احتل المركز الثالث الهولندي جيرار دي رويا سائق فريق "إيفيسو".

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المصدر: rsport.ria.ru

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