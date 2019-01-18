إنفانتينو: لا يوجد تعارض في تنظيم كأس العالم في دول من قارتين مختلفتين

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، إنه لا يوجد تعارض في تنظيم كأس العالم بين دول من قارتين مختلفتين.

وأوضح إنفانتينو الذي تحدث على هامش اجتماع تنفيذي للفيفا في مدينة مراكش المغربية، أنه لا يوجد في اللوائح ما يمنع تقدم المغرب وإسبانيا والبرتغال بعرض مشترك لتنظيم النهائيات في 2030.

ويفكر المغرب في التقدم بطلب تنظيم مشترك مع إسبانيا والبرتغال بعدما خسر تنظيم النهائيات في 2026 أمام العرض الموحد من أمريكا والمكسيك وكندا، وستكون أول مرة تتقدم فيها دول من قارتين مختلفتين بطلب تنظيم مشترك.

وقال إنفانتينو: "أرحب بكل العروض. كلما زادت العروض يصبح الأمر أفضل".

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وأشار رئيس الفيفا إلى أنه ما زالت هناك أربعة أعوام قبل اتخاذ القرار النهائي ودعا المغرب لمواصلة العمل مع جميع الأطراف.

وجدد إنفانتينو حديثه عن أن أغلب الاتحادات الوطنية ترغب في إقامة نسخة موسعة بمشاركة 48 منتخبا في قطر في 2022.

وأضاف إنفانتينو أن قطر منفتحة على استضافة نسخة موسعة وسيتخذ الفيفا القرار النهائي بحلول يونيو المقبل على أقصى تقدير بعد انتهاء دراسة جدوى.

وصوت الفيفا في 2017 لصالح زيادة عدد الفرق المشاركة في كأس العالم من 32 إلى 48 فريقا بداية من 2026 لكن إنفانتينو أخذ يفكر منذ ذلك الوقت في إمكانية تطبيق الزيادة بدءا من 2022.

وأضاف إنفانتينو الذي أبدى ضيقه من عدم تأهل أبطال القارات مثل الكاميرون وتشيلي إلى النسخة الأخيرة من كأس العالم: "سيكون أمرا رائعا لو تم تنظيم البطولة في قطر بمشاركة 48 منتخبا مع إقامة بعض المباريات في دول قريبة".

المصدر: رويترز