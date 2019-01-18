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تونس تتأهل إلى ثاني أدوار كأس العالم لكرة اليد

الرياضة

تونس تتأهل إلى ثاني أدوار كأس العالم لكرة اليد
Reuters
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تأهل المنتخب التونسي إلى الدور الثاني لكأس العالم بكرة اليد، بعد فوزه على نظيره النمساوي أمس الخميس ليحتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة بعد منتخبي الدنمارك والنرويج.

وحسم المنتخب التونسي المباراة لمصلحته بنتيجة 32-27، والشوط الأول 18-14 لصالحه أيضا.

وتم اختيار التونسي محمد السوسي أفضل لاعب في المباراة، لكنه سلم الجائزة لزميله أسامة البوغانمي، الذي قدم مردودا كبيرا وسجل بمفرده 9 أهداف.

كما ضمن المنتخب المصري تأهله أمس للدور الثاني بعد تغلبه على أنغولا 33-28.

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وودعت المنتخبات العربية الثلاثة الأخرى المشاركة في البطولة، البحرين وقطر والسعودية من الدور الأول.

كما ودع المنتخب الروسي البطولة عقب حلوله في المركز الرابع في مجموعته بعد كل من فرنسا وألمانيا والبرازيل.

وتأهلت أول 3 منتخبات من كل من المجموعات الأربع إلى الدور الثاني، الذي سينقسم إلى مجموعتين تضم كل منهما 6 منتخبات.

المصدر: وكالات

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